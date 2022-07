Caiado sobre morte do filho: 'Que Deus o acolha na sua glória infinita'

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pronunciou-se em seu perfil no Twitter sobre a morte do filho, Ronaldo Ramos Caiado Filho.Aos 40 anos, o filho do político foi encontrado sem vida neste domingo em uma fazenda no município de Nova Crixás, no Norte do estado. As causas não foram divulgadas Formado em administração, Ronaldo Caiado Filho era fruto da união do político com a primeira esposa, Thelma Gomes."Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita", disse o governador. Vários políticos, inclusive o presidente Jair Bolsonaro (PL), se mantifestaram nas redes Caiado recebeu a informação da morte do filho quando participava de uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade. Ele estava com a esposa, Gracinha Caiado.