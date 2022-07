Bolsonaro a eleitores indecisos: 'Não façam o que o coração mandar'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) mandou um recado aos eleitores indecisos durante participação em um culto numa igreja evangélica no Rio de Janeiro. O chefe do Executivo federal disse que essas pessoas devem ouvir a razão, e “não a emoção”, na hora de votar.Ele orientou os presentes a pedirem a opinião de pessoas mais velhas da família, como pais e avós, pois seriam “os melhores conselheiros” para quem ainda está indeciso.“Eu peço nesse momento que Deus ilumine a cada um de vocês, porque nesses momentos difíceis, de decisão, onde cada um importa o que vai fazer, não faça baseado o que manda o seu coração ou sua emoção. Faça baseado na sua razão”, afirmou Bolsonaro.“Eu sempre digo, na dúvida, conversa com seus pais ou com seus avós. São os melhores conselheiros para você que ainda está indeciso sobre o que fazer”, completou.

O presidente também falou de aborto no encontro com os evangélicos. Ele enfatizou a polarização de ideias com o seu principal rival nas eleições, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro tem se posicionado de forma contrária ao tema “O outro lado quer legalizar o aborto. Nós não queremos. O outro lado quer legalizar as drogas. Nós não queremos. O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero. Nós não queremos. O outro lado quer se aproximar de países comunistas. Nós não queremos”.“O outro lado ataca a família. Nós defendemos a família brasileira. O outro lado quer cercear as mídias sociais. Nós queremos a liberdade das mídias sociais”.Antes de estar no Rio, Bolsonaro visitou Salvador, onde participou dos eventos de comemoração do dia da Independência da Bahia . Ele realizou uma motociata no Farol da Barra e foi ovacionado por vários apoiadores.