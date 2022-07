Fora da prefeitura de Mariana, Juliano Duarte anuncia candidatura para 2024

Em publicação no seu perfil pessoal no Instagram, o agora ex-prefeito publicou um texto de despedida da prefeitura de Mariana, afirmando que havia se reunido com todos os secretários de governo do município para, segundo ele, realizar uma transição pacífica com o novo prefeito em exercício, Ronaldo Bento.

“Hoje, de forma democrática, reuni todos os secretários para realizarmos uma transição pacífica com novo prefeito em exercício, Ronaldo Bento, para informarmos todas as ações e projetos de todas as secretarias para que a nossa cidade não pare no tempo e a nossa população não fique prejudicada”, escreveu Juliano.

Ainda no texto, Duarte afirmou que deixa a prefeitura com um saldo de mais de R$ 50 milhões, além de licitações homologadas.

“Deixamos a prefeitura com um saldo bancário líquido geral de R$50.326.000,00 (cinquenta milhões e trezentos e vinte e seis mil reais) - data base 30/06/2022 - além de muitas licitações homologadas para dar ordem de serviço (asfalto, contenções, drenagens, reservatórios de água, poços artesianos, extensão de iluminação pública, etc).”

Por fim, Juliano desejou sorte ao novo prefeito, Ronaldo Bento, e, desejando um ‘até breve’, anunciou que se candidatará ao cargo de prefeito de Mariana em 2024.

“Até breve! 2024 é logo ali, e vamos voltar pelo voto popular! Obrigado Mariana, obrigado por todas mensagens de apoio, gratidão sempre”.

Dança das cadeiras

Por ser, na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Mariana, o vereador Juliano Duarte ocupava a chefia do Executivo desde janeiro de 2020, quando o candidato eleito nas eleições de 2020, Celso Cota, que recebeu 42,61% dos votos válidos, teve a sua candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), ficando impedido de assumir o cargo de chefe do Executivo.

A partir daí, Juliano passou a ocupar o cargo até esta semana, quando os ministros do TSE decidiram por unanimidade acolher o recurso especial feito pelo embargante Celso Cota Neto (MDB).

Com a decisão do TSE desta semana, quem vai assumir o cargo interino de prefeito de Mariana é o vereador Ronaldo Alves Bento (PSB), que era o candidato a vice-presidente da Câmara Municipal na chapa que deu a vitória da presidência a Juliano Duarte.

Com a volta de Juliano Duarte, o seu suplente, Tikim Mateus, encerra a sua passagem pela Câmara Municipal de Mariana.

Com a ida do vereador Ronaldo Bento para o cargo na prefeitura, seu suplente, Pedro Souza (PSB), assume a cadeira do Legislativo.