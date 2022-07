José Arthur Filho toma posse como novo presidente do TJMG

José Arthur Filho toma posse como novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O desembargador José Arthur Filho tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) na noite desta sexta-feira (1/7), em evento no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, ficando à frente do tribunal no biênio 2022-2024.A cerimônia de posse contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo), senador Alexandre Silveira (PSD) representando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), o prefeito da capital, Fuad Noman (PSD), Deputado Olavo Bilac Pinto Neto (União Brasil-RJ) e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus (PV) "Fico muito satisfeito do Tribunal, mais uma vez, ter feito u m processo eleitoral totalmente transparente , liso e ter nomeado alguém com tanta capacidade como o Dr. José Arthur", afirmou Zema, ao chegar ao evento A gestão de Filho irá suceder a do desembargador Gilson Soares Lemes que, durante seu pronunciamento de despedida do cargo, destacou que sua equipe se esforçou para "honrar os mais altos ideais da Justiça" e celebrou, entre outros feitos, terem inaugurados "30 novos fóruns nas comarcas de Minas Gerais e deixamos dezenas de outras em construção ou em processo de licitação".Filho de José Arthur de Carvalho Pereira, falecido em 2000, presidente do TJMG, em 1986, o presidente eleito relembrou que trilhou alguns dos mesmos caminhos do progenitor, inclusive a presidência do tribunal.José Arthur Filho disse que sua gestão vai "seguir em busca de um novo horizonte mais leve e mais límpido" ressaltando que irá levar a gestão com "trabalho, determinação, coragem e força".Após abrir sua fala com "Poema Sujo" de Ferreira Gullar, declamado sob a música "O Trenzinho do Caipira" de Heitor Villa-Lobos, o presidente empossado encerrou citou duas importantes obras do Clube da Esquina, imortalizadas nas vozes de Milton Nascimento e Toninho Horta, "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor" e "Quadros Modernos" para agradecer a presença dos amigos, familiares e servidores.Além do presidente José Arthur, o 1º vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa; o 2º vice-presidente, desembargador Renato Luís Dresch; a 3º vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta; o corregedor-geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior; e a vice-corregedora-geral de Justiça, desembargadora Yeda Monteiro Athias.