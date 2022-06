TJMG anuncia a construção de uma nova sede em Betim

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) anuncia novo fórum em Betim (foto: Riva Moreira/TJMG)

Em um evento realizado nessa quarta-feira (29/6), o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes, anunciou a construção do novo Fórum Caio Nelson de Sena, na Comarca de Betim, na Grande BH. A solenidade ocorreu na sede atual da comarca, que pertence à prefeitura do município.

O presidente do TJMG entregou ao diretor do foro, juiz Robert Lopes de Almeida, um caderno com o projeto do novo fórum da comarca, no salão Tribunal do Júri. Depois ele descerreu a fita da placa que registra o marco inicial das obras, ao lado das autoridades presentes na solenidade.

A licitação para definir a empresa responsável pela construção do novo prédio deve ocorrer nos próximos meses. Já o início das obras está previsto para 2023, com conclusão até junho de 2025. O orçamento previsto para a realização do projeto está em R$ 85 milhões e será custeado pelo próprio TJMG.

O terreno, doado pela prefeitura da cidade, onde será construído o novo fórum possui uma área de mais de 20 mil m² e, está localizado no bairro Ingá Alto, ao lado do Shopping Monte Carmo, na região Central de Betim.

Está previsto no projeto mais de 15 mil m² de área construída, com seis pavimentos; salas para abrigar as 12 varas da comarca, com espaço para mais 12; Juizado Especial; arquivo; Cejusc; além de salas para o Ministério Público, para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e para a Defensoria Pública. O prédio também contará com cinco elevadores, sistemas de segurança e ar-condicionado e, amplo estacionamento.

Durante a solenidade, o diretor do foro de Betim, juiz Robert Lopes de Almeida, ressaltou a importância de um novo fórum para a comarca.

"Há mais de 20 anos estamos instalados em um imóvel cedido pela Prefeitura. O contrato de cessão se encerrou em 2020, mas foi prorrogado entre as partes", lembrou o magistrado.

O diretor do foro de Betim também falou sobre os outros dois prédios que são alugados pelo Tribunal de Justiça para sediar o Juizado Especial e o arquivo da comarca.

"Com o novo fórum, teremos mais conforto para magistrados, servidores, colaboradores em geral, e principalmente para o jurisdicionado, que precisa dos serviços da Justiça", completou o diretor.

Estiveram presentes nesse evento, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli (sem partido), representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, dos magistrados da comarca e da região.