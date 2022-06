Vídeo: Bolsonaro diz que senadores que pedem CPI do MEC são 'oportunistas'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quarta-feira (29/6), que uma possível Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar supostas irregularidades do Ministério da Educação (MEC), é "coisa de oportunista".

Bolsonaro condena CPI do MEC e chama senadores de 'oportunistas'

Bolsonaro volta atrás e admite 'casos isolados' de corrupção no governo

Bolsonaro participou do "Diálogo da Indústria", evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Durante discurso, Bolsonaro falou sobre a troca de favores feita em outros governos quando certos partidos arrecadavam ministérios. Ao falar sobre o assunto, o presidente disse que "não faz questão" desses tipos de acordos.

"Olha uma CPI quase saindo de um assunto que parece que está enterrado...parece...mas quando se abre uma CPI, abre-se um mar de oportunidades para os oportunistas fazerem campanha contra a gente no caso". Leia mais no site: https://em.com.br / https://uai.com.br SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE! Siga o Portal UAI nas redes sociais: Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/ Twitter - https://twitter.com/em_com #Bolsonaro #CPIMEC #CNI" />





Os senadores Jean Paul Prates (PT-RN) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) também estavam no local.





Agora, a instalação da investigação depende do aval do presidente do Senado.