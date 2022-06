Zema elogia redução do ICMS, mas alerta sobre ressarcimento

A medida, sancionada nessa segunda-feira (27) pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), é bem-vista por Zema, mas com ressalvas.

"Vejo essa medida com muito bons olhos. O combustível subiu demais, passou a pesar muito no bolso do mineiro, do brasileiro. Então, essa medida é muito bem-vinda", afirmou o governador.