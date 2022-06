'Está todo mundo pensando em eleição', diz Mourão sobre CPI do MEC

IS

Mourão acredita que o tempo é curto para CPI do MEC, devido à maior preocupação com eleições (foto: Romério Cunha/ VPR )

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou, nesta segunda-feira (27/6), que a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar crimes de tráfico de influência no Ministério da Educação (MEC) "é complicada". Isso porque, segundo o general, a política nacional estaria direcionada às eleições de outubro e, por conta do tempo curto, "não iria para frente".





"Acho complicado [a CPI ser bem sucedida], porque está todo mundo pensando em eleição, não é? Mas aí, em três meses, tem essa eleição", afirmou a jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto. "Então, eu acho que falta tempo para isso aí progredir. Acho também que não vai para frente", acrescentou.



Mourão também afirmou que a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro não deve refletir negativamente no presidente Jair Bolsonaro (PL).



"Eu julgo que não, até porque ela [a prisão] durou pouco tempo e foi algo, na minha visão, um tanto quanto apressada, uma decisão que talvez não fosse a melhor, colocar uma prisão preventiva aí, indícios fracos dos prováveis crimes. Vamos aguardar o trabalho de investigação que está sendo feito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público", concluiu.