Paolla Oliveira tuíta percentual de Lula em pesquisa, e internet reage

Publicação de Paolla Oliveira ultrapassou 30 mil interações: 'entendedores entenderão', diz um seguidor da atriz (foto: Redes Socias/Reprodução)

A atriz Paolla Oliveira foi um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite dessa quinta-feira (23/06) por escrever o percentual de Lula (PT) na pesquisa Datafolha divulgada minutos antes do tuíte. "53%", escreveu a artista.

53% %u2014 Paolla Oliveira (@paolla) June 23, 2022

O índice diz respeito aos votos válidos de Lula, o que derai vitória ao petista já no primeiro turno. Atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 32%.Leia:A internet foi ao delírio com o tuíte de Paolla Oliveira. A publicação ultrapassou 30 mil interações."Entendedores entenderão", disse uma internauta em resposta a Paolla. "Perfeita em tudo", afirmou outra.

A pesquisa do Instuto Datafolha está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09088/202.