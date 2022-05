Filho de Lula é assaltado por adolescentes que usavam arma de brinquedo

Filho de Lula é assaltado por menores que usavam arma de brinquedo (foto: Pleno News)

O filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luís Cláudio, foi vítima de um assalto realizado por quatro menores de idade no trânsito. O crime ocorreu na noite dessa terça-feira (17/5), em São Paulo, quando os jovens se aproximaram do carro de Luís portando armas de brinquedo.

Foram levados o celular do filho do pré-candidato à Presidência pelo PT e de uma mulher que estava no banco do passageiro. Os menores, com idades entre 14 e 17 anos, foram detidos pouco depois da ocorrência e encaminhados ao 27º Distrito, localizado no bairro de Moema.





Junto com os aparelhos celulares, a polícia encontrou a quantia de R$ 220 em posse dos autores do crime. "Um deles abriu a porta, pediu o celular, e depois foram embora. A gente foi embora para um lado e eles para outro. Foi tudo muito rápido, não deu para fazer nada", disse Luís Cláudio ao portal R7.