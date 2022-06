Novo cangaço: Zema vai a Itajubá debater ações de prevenção contra assaltos

Romeu Zema vai a Itajubá debater sobre ações de segurança contra assaltos que vêm ocorrendo em cidades do interior (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O governador Romeu Zema (Novo) vai a Itajubá nesta sexta-feira (24/6) debater sobre ações de segurança contra assaltos que vêm ocorrendo em cidades de pequeno e médio porte da região e arredores. Na noite dessa quarta (22/6), o município do Sul de Minas foi palco de um assalto que levou pânico à população local. O alvo era uma agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF).



'Novo Cangaço'



Cerca de 12 homens participaram do assalto dessa quarta. Quatro policiais e um civil ficaram feridos. Os criminosos estavam fortemente armados, e um suspeito de participação no assalto foi preso. Até o momento não há informações sobre o que os ladrões conseguiram roubar.



De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a ação é uma prática do "Novo Cangaço", em que quadrilhas causam pânico em cidades - geralmente no interior - com assaltos bem elaborados, agressivos e que geram grande repercussão nas mídias.



Investigações indicam que as ações são planejadas e executadas por membros de facções criminosas, principalmente do Primeiro Comando da Capital (PCC) de São Paulo.



Em outubro do ano passado, uma ação criminosa do mesmo tipo foi registrada em Varginha, cidade também do Sul de Minas. Na ocasião, 26 pessoas morreram após uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PM, os criminosos também estavam fortemente armados e planejavam um assalto na região.