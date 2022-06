Federação pode barrar vice pretendido por Zema

O convite feito pelo governador Romeu Zema (Novo) ao jornalista Eduardo Costa (Cidadania) para ser o vice na chapa que concorrerá à reeleição pode esbarrar nos tucanos. Isso porque o PSDB, que se juntou ao Cidadania em uma federação partidária, tem reafirmado que terá candidato próprio ao governo de Minas: o ex-deputado federal Marcus Pestana. Pelas regras eleitorais, legendas que se unem em federação têm de atuar como um único partido. Nesse caso, Eduardo Costa não poderia ser vice de Zema sem o aval dos tucanos.





Eduardo Costa afirmou ontem estar “propenso a topar” a proposta para compor a coalizão que tentará a reeleição do governador, mas garantiu que o martelo ainda não foi batido. A formação do palanque, porém, precisará passar por uma costura entre Cidadania e PSDB.





Ao Estado de Minas, o deputado estadual João Vítor Xavier, presidente estadual do Cidadania, afirmou estar conversando sobre o tema com o deputado federal Paulo Abi-Ackel, líder do tucanato mineiro. “Convite a gente agradece, respeita e dialoga. Estamos, desde sábado, conversando com o presidente do PSDB sobre o convite que recebemos. A decisão não pode – e não será tomada pelo Cidadania individualmente”, disse.





João Vítor disse também enxergar “com bons olhos” a sugestão feita pelos aliados de Zema. Segundo ele, o primeiro passo será debater a ideia nos círculos do Cidadania. Depois, o tema será alvo de conversas com o PSDB no âmbito da federação. “Se lá na frente houver entendimento de ambas as partes – Cidadania e PSDB – de que essa é uma boa solução, passaremos à outra parte: tentar convencer o Eduardo Costa disso”, explicou.





O PSDB integra formalmente a gestão Zema. No ano passado, o vice-governador Paulo Brant se juntou ao partido após mais de um ano sem filiação partidária. Luísa Barreto, titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, importante pasta da Cidade Administrativa, também é tucana. “Pestana é um dos grandes quadros políticos nacionais do PSDB e tem uma carreira no Parlamento e na gestão pública com amplitude e experiência reconhecidas. Já está em plena pré-campanha, inclusive tendo se afastado de seus interesses pessoais para percorrer Minas e participar de eventos e palestras”, informou a direção estadual do PSDB.





Eduardo Costa, que trabalha na Rádio Itatiaia e na TV Record, disse ter sido surpreendido com o convite. “Vou pensar muito e avaliar. Tenho 66 anos — 45 só de jornalismo. Se estou com saúde e tenho a oportunidade de ajudar um cidadão que, na minha opinião, está consertando o estado, estou propenso, sim, a topar o desafio. Mas no momento, estou tão confuso quanto vocês, que foram pegos de surpresa”, falou, pelas redes sociais.





Os debates sobre o vice de Zema tiveram diferentes contornos ao longo deste ano. O deputado federal Bilac Pinto, do União Brasil, chegou a ganhar força no início deste ano, mas há indefinição sobre os rumos do partido. Paralelamente, uma das possibilidades é o também deputado federal Marcelo Aro (PP). Ele é o líder do governo mineiro no Congresso Nacional e importante articulador do Palácio Tiradentes. Outra hipótese aventada é Mateus Simões (Novo). Antigo ocupante da Secretaria-Geral de Governo, ele chegou a exercer mandato como vereador em BH e tem a preferência de parte do partido de Zema. (GP)