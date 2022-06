Senado investiga mortes de Dom e Bruno e violência na Amazônia

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi escolhido como presidente da Comissão (foto: Pedro França/Agência Senado) O Senado Federal instalou, nesta segunda-feira (20/6) uma Comissão Temporária Externa para investigar os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, na região amazônica. A Comissão também irá investigar o aumento da violência na região contra povos indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e jornalistas.





Na primeira reunião do grupo, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi escolhido como presidente da Comissão, Fabiano Contarato (PT-ES) é o vice-presidente e Nelsinho Trad (PSD-MS) é o relator. O grupo é composto por nove pessoas, e a atuação deve estender por 60 dias.





“A ideia é ouvir todos os envolvidos nas mortes de Dom e Bruno não só para que haja a elucidação do caso, mas também para compreender a realidade da região, omissões na proteção dos defensores da Amazônia e ataques aos povos tradicionais da floresta”, disse Randolfe.





A primeira visita à região onde Dom e Bruno desapareceram está prevista para a semana que vem. A Comissão foi criada após requerimento de Randolfe Rodrigues, aprovado em caráter de urgência na segunda-feira passada (13/6)





Também foi aprovado, na sessão de hoje (20/6), o requerimento para ouvir representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) e o ministro da Justiça, Anderson Torres. Os depoimentos ocorrem às 10h e às 14h da quarta-feira (22/6), respectivamente, junto com a Comissão de Direitos Humanos.





A Comissão solicitou ainda, em caráter de urgência, a proteção de agentes públicos que atuam na região do Vale do Javari, onde Bruno e Dom foram mortos.