Moraes determina bloqueio do Partido da Causa Operária nas redes sociais

LEIA TAMBÉM: Moraes: "Estamos chegando aos financiadores" das fake news Segundo a determinação, a medida deve ser cumprida em até 24 horas. A multa pelo descumprimento é de R$ 20 mil.





"Oficie-se às empresas Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Tik Tok para que procedam ao imediato bloqueio dos perfis/canais do Partido da Causa Operária (PCO) em suas plataformas", escreveu o ministro.





Ainda de acordo com a decisão, mesmo as plataformas tendo apresentado recurso contra uma decisão do próprio ministro de efetuar o bloqueio de seis canais do partido, a ordem deve ser aplicada.





A decisão faz parte do inquérito das fake news que investigam ataques aos ministros e ataques antidemocráticos.





No caso do PCO, o partido é investigado por ataques à democracia.