'Ex-guerrilheiro da esquerda', diz Bolsonaro sobre vitória de Petro

“É um ex-guerrilheiro do MIR, é o movimento de esquerda revolucionária”, disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro não se manifestou oficialmente sobre a vitória.









LEIA TAMBÉM: Os desafios de Petro: militares, empresários e uma Colômbia dividida Apesar da fala de Bolsonaro, Petro integrou, na realidade, a guerrilha M-19. Eram membros do MIR, organização chilena, os criminosos que, em 1989, sequestraram o empresário brasileiro Abílio Diniz.





O ex-prefeito de Bogotá e senador líder da oposição derrotou o empresário Rodolfo Hernández e sucederá Iván Duque.





Petro teve 50,8% dos 20 milhões de votos, e Hernández, 46,9%. Antes da votação, as pesquisas apontavam uma disputa tecnicamente empatada.



Vitória esquedista





Economista, ex-militante de guerrilha do M-19, Gustavo Petro, de 62 anos, era o candidato do Pacto Histórico e tinha como plataforma medidas que despertam temor em empresários e no mercado financeiro.