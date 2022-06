Parlamentares repercutem desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips

Barco da polícia navega pela Amazônia, onde Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram (foto: AFP)

Parlamentares se pronunciaram a respeito das novas atualizações sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na região do Vale do Javari, nesta segunda-feira (13/6). O britânicoinformou que corpos foram encontrados nas buscas na Amazônia. De acordo com o site do jornal, onde Dom Phillips é colaborador, a informação foi repassada pelo embaixador do Reino Unido aos familiares do jornalista. A Polícia Federal e a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) negaram que tenham sido encontrados corpos.