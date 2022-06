Pessoas podem 'viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade', diz Bolsonaro

Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (11/06) que ele e seus apoiadores são "pessoas normais", que podem "até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade". A fala se deu em meio a um pronunciamento em defesa de pautas conservadoras.









"Somos pessoas normais, podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. É com esse espírito que ao longo de 28 anos lutei dentro do Parlamento e há três anos à frente do Executivo federal", complementou.

Bolsonaro em Orlando





Jair Bolsonaro durante discurso a apoiadores em Orlando, nos Estados Unidos (foto: Reprodução/YouTube TV Brasil) Neste sábado, Bolsonaro esteve em Orlando, nos Estados Unidos, para inaugurar o Vice-Consulado do Brasil em Orlando, cidade do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Depois, ele participou de uma motociata junto a apoiadores.





Bolsonaro retorna ao Brasil ainda neste sábado após passar cerca de três dias nos Estados Unidos. Ele deve desembarcar do avião em Brasília, capital brasileira, na madrugada deste domingo (12).