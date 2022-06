Bolsonaro: caminhões divulgam críticas ao presidente em Los Angeles

Caminhões rodam Los Angeles com críticas a Bolsonaro (foto: Reprodução Redes Sociais)

A participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Cúpula das Américas, em Los Angeles (EUA), é acompanhada por intensos protestos ao redor do edifício em que o evento ocorre.

Antes mesmo da chegada do mandatário no local, cartazes e caminhões com painéis de LED circularam pelas ruas da cidade com críticas ao chefe do Executivo: “mentiroso na cidade”, “Bolsonaro ou a Democracia”, “Não confie em Bolsonaro” e “Bolsonaro está queimando a Amazônia” são algumas das frases usadas nos protestos.



Nas paredes da cidade, cartazes com o rosto de Bolsonaro em chamas, além de chifres feitos com fogo, chamam o presidente de “criminoso ambiental” e pedem o fim da gestão Bolsonaro.

A ação foi promovida por um grupo de articulação indígena internacional, no qual uma das líderes é Nemo Andy Guiquita, líder Waorani do Equador. O grupo também se manifestou em frente ao prédio em que ocorre o evento.





Já os caminhões com os painéis de LED foram promovidos por ativistas brasileiros que disseram, à Folha, que preferem ficar no anonimato para preservar “a própria segurança”.

Os manifestantes colocaram diversos caminhões para circular na cidade antes mesmo da chegada de Bolsonaro, nesta quinta-feira (9/6).



Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o encontro de um dos caminhões com o presidente. Enquanto ele falava com apoiadores e jornalistas após a reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, passava, ao fundo, um caminhão com a frase “Democracia ou Bolsonaro”. No entanto, o mandatário não nota a presença do veículo.

O vice-prefeito de Chevy Chase, em Maryland, e comentarista políticos Joel Martin Rubin postou em suas redes sociais algumas fotos das imagensdas críticas ao presidente Bolsonaro.

O presidente brasileiro desembarcou na manhã desta quinta-feira em Los Angeles. Durante a noite, ele se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e falou sobre eleições auditáveis e ameaças à soberania da Amazônia.



Há ainda a previsão de um jantar oferecido por Biden e pela primeira-dama, Jill Biden. Na sexta-feira (10/06), Bolsonaro discursará às 13h15 (horário de Brasília) na sessão plenária da 9ª Cúpula das Américas.