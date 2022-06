Wesley Safadão: show de R$ 600 mil é cancelado

O cantor Wesley Safadão (foto: Reprodução/Instagram)

A Justiça cancelou um show do cantor Wesley Safadão que custaria R$ 600 mil em um festejo na cidade de Viçosa, interior de Alagoas, que iria ocorrer no domingo (12/6). O pedido foi feito pelo Ministério Público do estado devido a situação de calamidade que Alagoas enfrenta devido às fortes chuvas que atingiram a região.