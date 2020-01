Artistas sertanejos desmentem Planalto e negam participação em evento com Bolsonaro

Artistas se reuniram com Jair Bolsonaro em Brasília (foto: Marcos Corrêa/PR)

Artistasdesmentiram oe negaram ter participado decom o presidente, na última quarta-feira, 29. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, duplas comoestiveram na cerimônia, o que posteriormente foiOs artistas que realmente estavam no evento, de acordo com o próprio Planalto, foram: Bia Ferraz, Breno Ferreira, Cuiabano Lima (locutor), Dedé Santana, Duduca e Dalvan, Gilberto e Gilmar, Henrique e Juliano, Héster e Helena, Jads e Jadson, João Neto e Frederico, João Reis, Marcus Paulo e Marcelo, Paraná, Rejane Carminati, Saonara Power Santana, Teodoro (da dupla Teodoro e Sampaio), João Paulo, EME, Diego (da dupla Diego e Ray) e Guilherme e Vitor.No encontro, Bolsonaro se comprometeu ao "" de artistas sertanejos que recebeu na. O presidente considera que assumiu a presidência "" com o grupo."Alguns de vocês (artistas sertanejos que o apoiaram na eleição) até perderam contratos e foram perseguidos, mas isso não foi em vão. No que depender de mim, em se apresentando a proposta, levaremos ao ministro Jorge Oliveira (responsável pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência), e, não encontrando óbices jurídicos e constitucionais, nós apresentaremos decreto o mais rápido possível, ou projeto de lei", disse Bolsonaro no evento.