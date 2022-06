Reunida em Brasília, Executiva do PSDB aprova coligação com Tebet

Bruno Araújo, presidente do PSDB, ao lado de Baleia Rossi (MDB) e Roberto Freire (Cidadania) (foto: Luiz Cervi)





Apesar do anúncio de que o senador Tasso Jereissati (CE) seria o vice na chapa com Tebet, os tucanos preferem aguardar mais antes de bater o martelo. Segundo integrantes da Executiva, as três legendas (PSDB/Cidadania/MDB) pretendem se dedicar à elaboração de um programa de governo comum.