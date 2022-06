Lula e Alckmin terão palavra final em plano de governo da chapa

Lula e Alckmin terão palavra final no Plano de Governo (foto: Ricardo Stuckert/PT)





As diretrizes gerais do programa foram divulgadas na segunda-feira (6/6), em um documento com 90 parágrafos tratando de temas como a defesa da democracia e recuperação de direitos trabalhistas. Porém, alguns integrantes da equipe que coordena a criação do plano de governo, liderada pelo ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante, ficaram insatisfeitos com a divulgação do documento.





Em reunião nesta quinta-feira (9/6), representantes do PT, PSB, PV, PSol, PCdoB, Rede e Cidadania reuniram-se na sede da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, para ajustar as diretrizes. Segundo nota divulgada pelo PT, "cada um dos partidos apresentou emendas e contribuições ao texto inicial também com ampla convergência".