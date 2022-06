Bolsonaro sobre reunião com representantes do Telegram: 'Sagrada liberdade'

O presidente Jair Bolsonaro recebeu representantes do Telegram no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (7/6) (foto: Twitter/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, nesta terça-feira (7/6), no Palácio do Planalto, o vice presidente do Telegram, Ilya Perekopsky, e o representante legal do aplicativo de mensagens no Brasil, Alan Thomaz.





“Ótima conversa sobre a sagrada liberdade de expressão, democracia e cumprimento da Constituição”, postou Bolsonaro nas redes sociais.

O presidente e seus filhos , o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), migraram do Whatsapp para o Telegram depois que as redes sociais, em geral proibiram a disseminação de notícias falsas.





No aplicativo, a família Bolsonaro usa “a lista de transmissão” de seus “canais” para compartilhar projetos do governo, expressar suas opiniões, postar vídeos e viralizar fake news.

O encontro com os representantes do Telegram não constava na agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.





Após a reunião, Perekopsky afirmou que teve uma boa conversa com Bolsonaro, na qual discutiram liberdade de expressão, “o mais importante princípio em que o Telegram se baseia”, e o cumprimento da Constituição.