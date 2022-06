Três cidades brasileiras elegem novos prefeitos para mandatos-tampão

Novos prefeitos eleitos em eleições suplementares ficarão no cargo até 31 de dezembro de 2024 (foto: José Cruz/Agência Brasil)

Três municípios brasileiros elegeram neste domingo (5/6) seus novos prefeitos que cumprirão mandatos-tampão até 31 de dezembro de 2024. A vitória mais expressiva foi de Joel Orlando Lucinda (MDB), em Porto Belo-SC, com 77,5% dos votos válidos. Ailton Neckel (PP) será o vice-prefeito.

A chapa derrotou os candidatos David Jordelino da Silva (PRTB), que obteve 11,62% dos votos válidos, e Rosaura Rodrigues (PT), com 10,80%.









Também em Santa Catarina, Neiva Toniello (MDB) foi eleita em Presidente Castelo Branco com 57,11% dos votos. O outro candidato, Vinícius Zanesco (PSC), obteve 42,89%.





Em Itapemirim-ES, Doutor Antônio (PP) se tornou vitorioso na disputa com Zé Lima (PDT). O primeiro colocado obteve 50,12% dos votos válidos, contra 48,11% do segundo. Niltinho, do PSDB, atingiu 1,77%.



Em março, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação dos mandatos do prefeito Thiago Peçanha Soares e do vice, Nilton Cesar Santos.



"Eles foram cassados pelo TRE do estado por abuso de poder político e conduta vedada após distribuição gratuita de bens, nomeações e contratações exageradas de servidores comissionados e estagiários, bem como por veiculação de publicidade institucional em período vedado", informou o TSE.