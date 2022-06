A polêmica sobre a penhora de imóvel como garantia de empréstimos

(foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados)

Aprovado na Câmara dos Deputados na última quarta-feira, o projeto de lei que acaba com a impenhorabilidade do único imóvel de família está marcado pela controvérsia.



A proposta, que ainda será analisada no Senado Federal, permite que a família ceda o imóvel como garantia na negociação de um empréstimo.









O deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) votou a favor da proposta. "O projeto permite que a pessoa pegue o imóvel e dê como garantia. Digamos que o imóvel vale 1 milhão, e o empréstimo que ele precisa é de 200 mil. A dona do imóvel vai ter a possibilidade de pegar um novo empréstimo. Como o banco já tem a garantia da casa, aumenta a confiança e diminui os juros", explicou ao Correio.