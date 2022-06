Bolsonaro: 'Vivemos no melhor país do mundo'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou Umuarama, noroeste do Paraná (foto: Isac Nóbrega/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta sexta-feira (3/6), que o Brasil é o "melhor país do mundo”. Ele visitou Umuarama, Noroeste do Paraná, onde participou de uma motociata pelas avenidas da cidade e depois seguiu até o parque de exposições para a inauguração da Estrada Boiadeira.

“Vivemos no melhor país do mundo. Não é poque somos brasileiros, isso é uma realidade. Sempre digo: olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Olhe o que nós brasileiros temos e ainda não o somos.”









Durante discurso, ele ressaltou a presença bolsonarista e falou sobre as críticas que sofreu durante a pandemia de COVID.



Presidente participou de motociata em Umuarama, noroeste do Paraná (foto: Isac Nóbrega/PR)

Bolsonaro foi recebido por centenas de apoiadores.Durante discurso, ele ressaltou a presença bolsonarista e falou sobre as críticas que sofreu durante a pandemia de COVID.

“Enfrentamos uma pandemia, lamentamos as mortes, mas a política do fique em casa foi um duro golpe na economia mundial, e não apenas no Brasil. Enfrentamos a consequência de uma guerra lá fora, com reflexo na economia do mundo todo”, disse. “Não é exclusivo do Brasil o aumento de preços nos gêneros alimentícios e nos combustíveis. Mas vamos superar essa fase”, concluiu.









LEIA TAMBÉM: Bolsonaro: 'Ninguém no mundo fez o que fizemos na pandemia' Bolsonaro ainda visitaria as obras da ponte da Integração Brasil/Paraguai.





O governador Ratinho Júnior (PSD) não confirmou se acompanharia Bolsonaro durante sua estadia no Paraná.