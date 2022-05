Ciro Gomes diz ter 'proposta de terapia' para a situação do Brasil

Ciro Gomes (PDT), pré-candidato a presidente, em sabatina ao Correio Braziliense (foto: Reprodução/YouTube Correio Braziliense) Pré-candidato à Presidência da República nas eleições gerais deste ano, em outubro, Ciro Gomes (PDT) defendeu nesta terça-feira (31/05) a candidatura no pleito e considera ter uma "proposta de terapia" para a situação do Brasil. Durante sabatina ao Correio Braziliense, Ciro foi questionado sobre uma possível desistência da disputa para fortalecer Lula (PT), um dos possíveis adversários.









Posteriormente, Ciro Gomes complementou dizendo que os modelos econômico e de governança política são responsáveis por uma "tragédia brasileira" vivida atualmente.





"Deixe que eu lhe diga: eu afirmo categoricamente, como objeto da minha experiência de longa data que você resumiu aí, já são 40 anos acompanhando a vida pública brasileira, que a causa da tragédia brasileira, hoje, deve-se ao modelo econômico e ao modelo de governança política", completou.





As eleições gerais de 2022, que escolhem entre outros agentes políticos o presidente da República pelos próximos quatro anos, acontecem em 2 de outubro. Caso seja necessário, haverá segundo turno, no dia 30 do mesmo mês.