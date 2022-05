Augusto Aras discute com jurista e tem que ser contido por seguranças

Procurador-geral da República, Augusto Aras se irrita com subprocurador e precisa ser contido (foto: Reprodução/Internet)









“Não, bagunça, Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se vossa excelência quer respeito, me respeite também”. Aras retrucou: “Vossa Excelência não é digno de respeito”.





A discussão seguiu e os dois bateram nas mesas. Augusto Aras se levantou da cadeira e foi em direção ao colega. As imagens mostram um segurança correndo antes de a transmissão ser suspensa.





O Correio entrou em contato com a PGR, mas, até o momento, a procuradoria ainda não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestação do órgão.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, perdeu a paciência e quase partiu para cima do subprocurador Nívio de Freitas, durante uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal nesta terça-feira (24/5). O PGR chegou a se levantar da cadeira e precisou ser contido por seguranças [veja o vídeo].