PEC que prevê cobrança de mensalidade em universidades públicas é adiada

Pelo texto, as universidades seriam obrigadas a cobrar mensalidade, liberando apenas aqueles que, por critérios definidos pelo governo, não tivessem condição de pagar (foto: Twitter/UNE) A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados adiou nesta terça-feira (24) a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 206/19, que institui a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. A reunião foi transferida para a próxima semana.









A PEC é assinada pelo deputado federal General Peternelli (União-SP) e tem parecer favorável do relator, deputado Kim Kataguiri (União-SP), que se ausentou por motivo de saúde. De acordo com a assessoria de Kantaguri, ele retornará somentre na próxima semana. As regras regimentais estabelecem que o relator deve, necessariamente, estar presente para o início dos trabalhos.





Em sua rede social, Kantaguri se defendeu dos ataques, argumentando que a proposta estabelece a cobrança de mensalidade "só dos mais ricos". Em seu relatório, o parlamentar destaca que "o núcleo do direito fundamental social à educação é, portanto, a educação gratuita de ensino fundamental, porque é este tipo de educação que permite que a pessoa tenha sua formação básica e ascenda aos outros níveis de ensino."





Frisa ainda que "no ensino superior, o aluno já é adulto e muitas vezes pode conciliar trabalho e estudo. É verdade que há casos de alunos no ensino superior em condição de pobreza - e estes devem continuar a ter o benefício da gratuidade - mas permitir que o Estado cobre mensalidades em cursos superiores dos alunos abastados nem de longe altera o núcleo do direito fundamental social à educação. Mesmo que adotemos, portanto, a teoria da vedação do retrocesso e que entendamos que os direitos sociais são cláusulas pétreas - o que eu não faço - a presente PEC ainda é plenamente viável."