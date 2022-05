Boulos mantém apoio a Lula mesmo discordando de aliança com Alckmin

O presidente da federação PSOL/Rede,(PSOL), afirmou que fará campanha em prol do ex-presidente(PT) mesmo discordando da aliança com o ex-governador de São Paulo,(PSB). Na opinião dele, a chapa é a melhor escolha para o Brasil.

“Eu fui um dos primeiros a ser contra uma chapa. Isso quando começou um possível ruído. Eu cheguei a falar isso para o Lula. Eu sou de São Paulo, eu sei como foi”, disse Boulos, em participação no podcast, do, nesta terça-feira (24/5).“Essa escolha (de ter Alckmin como vice) não é nossa. Essa escolha foi do PT. Foi do Lula. Não é isso que me impedirá fazer campanha pelo Lula”, complementou o pré-candidato a deputado estadual em São Paulo.