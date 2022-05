Boulos diz que Bolsonaro sonha com golpe: 'Quer parecer como valentão'

“Não é segredo para ninguém que Bolsonaro faz ameaça golpista todos os dias. Ele fala da urna. Fala que não vai aceitar ser derrotado. Fala sobre o AI-5… toda hora fica fazendo alusão ao Exército e cita um discurso antidemocrático”, afirma. “Quando eu digo que temos que ganhar nas urnas e nas ruas é porque precisamos ter uma iniciativa da sociedade de sufocar qualquer alarme golpista”.









LEIA TAMBÉM: Boulos mantém apoio a Lula mesmo discordando de aliança com Alckmin



Para Boulos, as falas de Bolsonaro são "inadmissíveis”. “Que ele quer, eu não tenho dúvida [dar um golpe]. Porque ele não deu o golpe? Porque as Forças Armadas não vão embarcar numa aventura de Bolsonaro”.

De acordo com o líder do PSOL, Bolsonaro se mostra desesperado com a perda de apoio no Brasil, porém quer “parecer como valentão”. “Ele é um medroso. Um cagão. Fugiu de debate até durante a campanha. Ele tem um medo daqueles de ser preso e ter os filhos como companheiros de cela”.



Boulos concedeu entrevista ao Estado de Minas nesta terça-feira (24/5). Ele está em Belo Horizonte para lançar o livro 'Sem Medo do Futuro' e participar da pré-candidatura da vereadora Bella Gonçalves (PSOL) a deputada estadual.