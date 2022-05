Senadora indicou R$ 399 milhões em emendas pelo Orçamento Secreto

Ciro e Eliane Nogueira (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)





Na documentação sobre o orçamento secreto remetida pelos parlamentares para a ministra Rosa Weber, à qual o Correio teve acesso, a senadora Eliane Nogueira (PP-PI) está entre os congressistas que se destacam pelo montante declarado. Mãe do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, era suplente do filho e assumiu o mandato em 28 de julho do ano passado. Até dezembro de 2021, ela indicou R$ 399.280.837,78 em emendas.









A senadora ainda realizou repasses pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Apesar de informar onde os recursos seriam aplicados, em nenhum dos repasses a parlamentar mencionou as cidades que receberam a verba.





Em nota ao Correio Braziliense, a senadora salientou que “todo o meu trabalho tem sido pautado em atender as necessidades e demandas do povo do Piauí com total transparência. (...). A pedido do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, informei cada indicação de emenda de relator por meio de ofício. Ressalto que as destinações dos recursos estão acessíveis no Portal da Transparência e são sempre divulgadas nas minhas redes sociais, longe de serem secretas. Não tenho nada a esconder”.