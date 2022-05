Deputado José Nelto (PP-GO): "Como pode um míssil ser lançado e ser desviado?" (foto: Luis Macedo/Camara dos Deputados )

Um míssil do Exército Brasileiro teria saído de rota em um treinamento e caído em uma plantação de soja próximo a Formosa (GO). É o que afirmou o deputado federal José Nelto (PP-GO) durante uma sessão na Câmara Federal ocorrida na noite de quarta-feira (11/5).

"Acabo de receber uma notícia de que caiu um míssil na minha cidade de Formosa, lá no Forte Santa Bárbara. Ele foi lançado e mudou o trajeto, caindo perto da cidade, numa plantação de soja", afirmou.

Próximo à cidade goiana fica o Forte Santa Bárbara, utilizado pelo Exército para realizar treinamentos de combate e demonstrações bélicas. Agora, o parlamentar quer que as forças armadas e a Defesa expliquem o ocorrido.

"Diante deste grave incidente, eu convido o ministro da Defesa, o comandante do Exército e o comandante do Forte de Santa Bárbara a comparecerem no plenário ou na comissão para dar as explicações. Como pode um míssil ser lançado e ser desviado?”, questionou.

A reportagem contatou o Exército e, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.