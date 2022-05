Governo Zema tem novo líder na Assembleia Legislativa

Deputado estadual Roberto Andrade é o novo líder do governo Zema na Assembleia (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

O deputado estadual Roberto Andrade (Avante) é o novo líder do governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa. Ele vai substituir Gustavo Valadares, do PMN. A troca foi anunciada nesta quarta-feira (11/5).Andrade é integrante da base governista e chegou a liderar a coalizão de partidos que dá sustentação à gestão de Zema no Parlamento . O novo líder e o antecessor se reuniram com Igor Eto, secretário de Estado de Governo, e também responsável por tocar as articulações junto ao Legislativo."Estamos convictos de que a robusta experiência, a dedicação e o apreço e o diálogo e pela união, características publicamente reconhecidas do deputado [Andrade], serão de extrema relevância para darmos continuidade ao trabalho desenvolvido por Valadares", lê-se em nota assinada por Zema e Eto.Gustavo Valadares, por sua vez, desejou sorte ao colega. "A Liderança de Governo é vocacionada para o entendimento. Digo isso, não apenas para demonstrar que saio com a tranquilidade de deixar o cargo em boas mãos; como também tendo a certeza de que entreguei os melhores sentimentos e convicções nessa missão, que muito me dignificou e muito me ensinou".Roberto Andrade é deputado estadual desde 2015. Ele esteve no PSB até 2020, quando rumou ao Avante, partido que deve apoiar a campanha de Zema à reeleição. O político já presidiu a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia e está intimamente ligado ao Sul de Minas.