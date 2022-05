Lei prevê criação de escolas bilíngues em Libras em BH (foto: Flickr/Reprodução ) Nova lei, publicada no Diário Oficial de Belo Horizonte nessa terça-feira (10/5), garante a criação de escolas bilíngues em Língua Brasileira de Sinais (Libra) e língua portuguesa na Rede Municipal de Educação da capital mineira. A Lei Nº 11.359 passa a valer no final de junho.





Originário do Projeto de Lei de autoria da vereadora Professora Marli (PP), o texto propõe a promoção da identidade linguística e cultural da comunidade surda. E estabelece a garantia de adaptações, modificações e ajustes para o acesso do estudante ao currículo em condições de igualdade.





Veto derrubado

Em 17 de março, ao ser considerado inconstitucional e não inclusivo, o texto foi integralmente vetado pelo então prefeito Alexandre Kalil (PSD). À época, na justificativa do veto, o Executivo defendeu que a lei não priorizava a matrícula no sistema educacional geral. No último dia 2, entretanto, o veto do Executivo belo-horizontino foi derrubado em plenário por 39 votos.





O Estado de Minas pediu um posicionamento da Prefeitura de Belo Horizonte sobre a lei e aguarda um retorno.