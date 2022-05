Lula: 'É preciso colocar o povo no orçamento e o rico no imposto de renda'

Ex-presidente foi recepcionado por apoiadores e petistas ao lado da prefeita de Contagem, Marília Campos, e da noiva, Janja (direita) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Recebido por petistas e apoiadores na Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (10/5), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa de lançamento da sua pré-candidatura à Presidência da República.









"Só é possível governar corretamente se você colocar o coração nas suas decisões. Tem gente que pensa que governar é apenas discutir a contabilidade. Tem gente que pensa que é fácil governar e é fácil governar apenas olhando o número da receita e o número da despesa", pontuou o ex-presidente.

No evento, o petista afirmou que a principal dívida do Brasil é com os brasileiros. "Em vez de olhar os números, a dívida fiscal, nós temos que começar a pagar uma coisa que ninguém fala, que é a dívida social com 215 milhões de brasileiros", disse Lula.





O pré-candidato à Presidência declarou que pautas que comecem pelo povo devem ser a prioridade em um país como o Brasil. "Se você deixar o povo por último, nunca vai sobrar dinheiro para fazer nada", pontou. "É muito fácil governar o Brasil, se a gente colocar o povo no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Essa é a lógica", completou.