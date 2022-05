Dia das Mães: Michelle Bolsonaro felicita 'mães heroínas' em pronunciamento

Primeira-dama Michelle Bolsonaro e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Brito (foto: Reprodução/Internet)

A primeira-dama Michelle Bolsonaro participou, na noite deste domingo (8/5), de um pronunciamento ao lado da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Brito. Elas destacaram as ações do governo federal voltadas para as mães.





“Por conhecer os desafios da maternidade, temos o compromisso de cuidar das mães do nosso país. Nesse sentido, o governo federal tem implementado uma série de ações que beneficiam as mães brasileiras. Hoje, elas são prioridade no Auxílio Brasil, nos programas habitacionais e em todos os processos de regularização fundiária”, disse a primeira-dama.





A ministra destacou que o governo federal trabalha pela inclusão produtiva dessas mulheres. “São bilhões de reais em crédito, disponibilizados por meio do programa Brasil para Elas.”





A primeira-dama citou ainda o Programa Renda e Oportunidade (PRO). “Permite o reembolso de gastos com creche ou a liberação do FGTS, para ajudar no pagamento de despesas com educação infantil.”





Segundo a ministra, o PRO ainda incentiva a promoção da empregabilidade das mulheres, com a qualificação em áreas estratégicas, além do apoio às mães no retorno da licença maternidade.





Outro programa citado no discurso é o Cuida Mais Brasil, com foco na saúde da mulher e materno-infantil para reduzir as taxas de mortalidade, com investimentos de mais de R$ 170 milhões. Segundo a ministra, este é um trabalho feito em parceria com as prefeituras.





A primeira-dama encerrou o pronunciamento desejando um abraço a todas as mães do país. “As donas de casa, as chefes de família, as mães avós. As mães com filhos com deficiência, as mães raras, as mães indígenas, quilombolas ou ribeirinhas. Todas as mães heroínas deste país.”