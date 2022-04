Moro cita bordão de 'Luva de Pedreiro' para criticar Lula e ONU: 'Receba'

O ex-juiz Sergio Moro (UB-SP) usou a expressão “receba”, bordão do influenciador digital "Luva de Pedreiro", para criticar o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) que considerou ele parcial no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

ONU

No ano passado, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento que reconheceu, por 7 votos a 4, a competência da Segunda Turma da Corte para declarar parcial o ex-juiz Sergio Moro na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá.Moro classificou a decisão do STF como "um grande erro do Judiciário" e afirmou que não houve qualquer tipo de perseguição política.