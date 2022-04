Flávio compartilha vídeo de Engler e ataca PT: 'Instituto Penitenciário'

AM

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou, nesta sexta-feira (29/4), um vídeo do deputado mineiro Bruno Engler (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou, nesta sexta-feira (29/4), um vídeo do deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), em que ele criticava os governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff. “Instituto Penitenciário do Partidos dos Trabalhadores”, escreveu o filho do presidente.

Nas imagens, Engler estava sendo entrevistado em um podcast. O deputado afirmou que o PT colocou uma quadrilha no comando do governo. O parlamentar também leu uma lista dos nomes de chefes de estatais que foram presos.





Confira:

Foi tanta gente presa na época do PT que deveria ter um presídio só com seus membros!



Instituto Penitenciário do Partidos dos Trabalhadores.



@BrunoEnglerDM #ptnuncamais #lulanacadeia #flaviobolsonaro #bolsonaro2022 pic.twitter.com/UNCpGfSeNq %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 29, 2022





