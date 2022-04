Pimentel responde Zema após crítica sobre fábrica da Heineken: 'má-fé'

"Zema tem o dom raro de unir em si a ignorância e a má-fé. É ignorante ao deixar de reconhecer a contribuição de seus antecessores para construção de Minas Gerais e age de má-fé ao tentar iludir o cidadão mineiro, como se esse fosse bobo e se deixasse conduzir pela mediocridade de sua administração e de seus pulinhos em redes sociais", declarou Pimentel.





Ainda de acordo com o ex-governador, foi um comitê criado em seu mandato que agilizou os investimentos, por meio de protocolos de intenção assinados entre empreendedores privados e o governo do estado. "Bastaria o governador consultar as atas e registros do Comitê Temático de Desenvolvimento Econômico Sustentável", ponderou.





Durante o evento, Zema disse que ficou assustado com deputados assumindo o mérito pela instalação da fábrica , pois, segundo o governador, foi ele próprio o responsável pelo acordo.

“Eu que sempre andei minha vida toda em Minas Gerais, para mim não foi nenhum esforço ir lá em São Paulo conversar com o presidente da Heineken quando teve problemas e deixar claro: 'Maurício, Minas não vai perder essa indústria por nada, tudo que o estado puder fazer, nós faremos”, afirmou.