Eduardo Bolsonaro sobre Daniel Silveira: 'Não há mal que dure para sempre'

Eduardo Bolsonaro e Daniel Silveira na porta do STF para tentar acompanhar o julgamento (foto: Reprodução/redes sociais)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) manifestou solidariedade ao também deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), nesta quinta-feira (21/4), nas redes sociais. Ontem, Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e nove meses de reclusão por estimular atos antidemocráticos e ameaçar as instituições.





“Nossa maior referência foi o mais perseguido e mesmo assassinado com requintes de tortura. Se essa injustiça aconteceu com Jesus, não seremos nós a vir para a Terra para receber apenas aplausos”, disse Eduardo em postagem no Twitter.

O deputado e filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ainda que “não há mal que dure para sempre” em outra postagem com uma foto de Silveira, conhecido apoiador de Bolsonaro.





“Esse sorriso da foto voltará, pois não há mal que dure para sempre. Se ele ainda não voltou é porque ainda não chegamos no final. Minha solidariedade a sua família. Segura firme!”





Barrados no julgamento









O impedimento aconteceu por uma resolução da Corte que estabelece que somente advogados das partes envolvidas no julgamento em questão podem permanecer no plenário.