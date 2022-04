Medalhas da Inconfidência não serão entregues em Ouro Preto

Ato simbólico de 2020 em homenagem ao Dia da Inconfidência Mineira, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto (foto: Gil Leonardi/Governo de Minas)

A celebração do Dia da Inconfidência Mineira na manhã desta quinta-feira (21/04), em Ouro Preto, não terá a tradicional entrega das medalhas a personalidades. A ideia é que as comendas sejam distribuídas em data posterior, na sede da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte.Para amanhã, estão previstos momentos tradicionais da festa, como a cerimônia oficial de tiros, o hasteamento da bandeira e a colocação de flores no monumento a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira.No segundo momento da solenidade, o rito de entrega das medalhas, com a presença dos Dragões da Inconfidência, vai ser cumprido - a colocação dos exemplares no pescoço dos homenageados, porém, não ocorrerá. Isso, por causa do curto prazo entre a confirmação do evento, em 4 de abril, e a data de realização. A solenidade foi oficializada já neste mês por causa da necessidade de avanço positivo dos indicadores da pandemia."Diante desse cenário, somado à escassez de insumos também ocasionada pela pandemia, conforme explicado pelos fornecedores, a produção das medalhas ficou comprometida, de forma que os homenageados deverão recebê-las a posteriori", lê-se em comunicado do Palácio Tiradentes.O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), será agraciado com o Grande Colar da Inconfidência, honraria máxima dos festejos de Tiradentes. Ele não estará em Ouro Preto nesta quinta por causa de viagem previamente agendada a Portugal, em missão do Senado.A lista de homenageados prevê a concessão de títulos da Inconfidência a 169 pessoas. Além dos 83 nomes de 2022, quando a solenidade foi cancelada por causa da COVID-19, também seriam homenageados 86 pessoas que foram indicadas em 2020, mas que não receberam a honraria naquele ano. Não houve nominados em 2021. A entrega das medalhas em outra data foi reforçada, também, pelo conselho responsável pelas homenagens. O grupo é presidido pelo deputado estadual Agostinho Patrus (PSD), presidente da Assembleia. "A presidência do Conselho Permanente da Medalha da Inconfidência esclarece que não haverá entrega de medalhas durante a solenidade em Ouro Preto, marcada para esta quinta-feira, dia 21 de abril, como já informado pelo Governo do Estado. A homenagem aos agraciados ocorrerá no Palácio da Inconfidência, na sede do Parlamento mineiro, em Belo Horizonte, em data ainda a ser marcada".