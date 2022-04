Bolsonaro assiste a jogo do Santos mesmo com protesto de torcida organizada

Jair Bolsonaro acena para torcedores do Santos durante partida contra o Coritiba (foto: Silvio Waisman/Especial para o EM/DA Press) Mesmo com protestos da Torcida Jovem, maior torcida organizada do Santos, Jair Bolsonaro (PL) assistiu a Santos 2 x 1 Coritiba entre a manhã e a tarde deste domingo (17/04) na Vila Belmiro, na cidade do litoral de São Paulo. O presidente da República acompanhou a partida, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em uma área reservada do estádio - próximo às câmeras de transmissão.









"Senhor presidente, você não é bem-vindo!", inicia a nota. "Sabemos que a Vila Belmiro é um Templo Sagrado para todos que amam o futebol e deve ser visitada ao menos uma vez na vida por quem gosta do esporte. Mas a sua visita já foi feita", complementa.





"É sabido que o mesmo é declaradamente torcedor do time da Barra Funda, além de ser um populista descarado, sempre buscando se promover pela cega paixão do povo, vendo um 'mito' com a camiseta do seu time de coração", também diz a nota, que questiona se o presidente pagaria pelo ingresso.

Para assistira a uma partida de futebol em São Paulo, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a COVID ou estar negativado para o coronavírus. Bolsonaro não afirma que se imunizou, e o Santos ou a Presidência da República não confirmam se ele apresentou comprovação de que estava negativo para o vírus.





Bolsonaro está no litoral paulista desde a última sexta-feira, onde passou o feriado santo. Na Sexta-Feira da Paixão e nesse sábado, ele ficou no Guarujá, cidade próxima a Santos, onde também passou parte da manhã do domingo de Páscoa. A tendência é que ele retorne para Brasília, capital federal, depois da partida.