Pesquisa Sensus: Lula tem chance de ser eleito no 1º turno das eleições

A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 11 de abril (foto: Ricardo CHICARELLI / AFP)

O ex-presidente Lula pode vencer as eleições no 1º turno, segundo Pesquisa Sensus divulgada nesta quarta-feira (13/4) pela revista "IstoÉ". O petista somou 50,8% dos votos válidos. No caso dos votos totais, ele somou 43,3%.

Em segundo lugar na pesquisa está o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 28,8%. Em terceiro, Ciro Gomes (PDT), com 6,3%. João Doria (PSDB) vem em seguida, com 2,6% e André Janones (Avante), 2%.

O levantamento ainda mostra que Vera Lucia (PSTU) tem 1,1%; Simone Tebet (MDB), 0,8%; Felipe D'Ávila (Novo), Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB), têm todos 0,1%.

A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 11 de abril, com 2 mil entrevistas domiciliares com pessoas a partir de 16 anos, em 108 municípios nas cinco regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.

O nome do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) não foi citado. A pesquisa ocorreu antes do nome de Luciano Bivar ser apresentado como possível pré-candidato do partido.

Veja os cenários considerado pela pesquisa:

Cenário 1º turno - Estimulada:

* Lula (PT) - 43,3%

* Bolsonaro (PL) - 28,8%

* Ciro Gomes (PDT) - 6,3%

* João Doria (PSDB) - 2,6%

* André Janones (Avante) - 2%

* Vera Lúcia (PSTU) - 1,1%

* Simone Tebet (MDB) - 0,8%

* Felipe D'Ávila (Novo) - 0,1%

* Eymael (DC) - 0,1%

* Leonardo Péricles (UP) - 0,1%

* Sofia Manzano (PCB) - 0,1%

* Brancos e nulos - 7,8%

* Não sabem ou não responderam - 7,1%

Simulações de segundo turno

Cenário 1:

* Lula (PT) - 53,1%

* Bolsonaro (PL) - 34,1%

Cenário 2:

* Bolsonaro (PL) - 39%

* João Doria (PSDB) - 34,4%

Cenário 3:

* Ciro Gomes (PDT) - 41,9%

* Bolsonaro (PL) - 37,2%

Cenário 4:

* Bolsonaro (PL) - 40,4%

* Simone Tebet (MDB) - 30,5%

Cenário 5:

* Lula (PT) - 55%

* João Doria (PSDB) - 17,5%

Cenário 6:

* Lula (PT) - 56%

* Simone Tebet (MDB) - 15,9%