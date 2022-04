Sem Moro na disputa, Bolsonaro cola em Lula em pesquisa

No levantamento, o petista registra 40% das intenções de voto. O chefe do Executivo aparece em segundo, com 35% (foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula e Clauber Cleber Caetano/PR)

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (13/4) aponta que, com a saída do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) da disputa presidencial, a distância entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) cai para 5%, a menor já registrada desde que o ex-presidente assumiu a liderança.





No levantamento, o petista registra 40% das intenções de voto. O chefe do Executivo aparece em segundo, com 35%. Os dados foram coletados de 10 a 12 de abril de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3 mil entrevistas em 322 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%.

Em levantamento divulgado ontem, também feito pelo Instituto PoderData, o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) encosta em Ciro Gomes (PDT). A pesquisa mostra que a pré-candidatura do tucano ganhou força. Em um cenário reduzido que testou apenas os candidatos mais bem posicionados, Doria alcançou 6 pontos, encostado em Ciro, com 7, o que é considerado um empate técnico; Lula ficou com 40 pontos e Bolsonaro, 35.





Como Doria é o único pré-candidato que não se beneficia do recall de eleições presidenciais anteriores, o resultado foi considerado animador por aliados, justamente no momento em que a terceira via se reúne para escolher candidato único, que deve ser anunciado até o dia 18 de maio.





