Damares: 'O inferno enviou capetas' para atrapalhar governo Bolsonaro

Damares Alves: "Saibam que o inferno está com muita raiva de todos nós, e o inferno está se levantando. O inferno mandou uns capetas que vocês não têm ideia, tem até um careca" (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves afirmou, nesta quarta (13/4), que "o inferno enviou capetas" para atrapalhar o "governo cristão" de Jair Bolsonaro (PL).



Ela ainda classificou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, sem citar nomes, como "capeta careca". A declaração ocorreu durante café da manhã com a presença de evangélicos no Palácio da Alvorada.





"Vocês não têm ideia dos capetas e dos soldados que o inferno tem mandado. Não tem sido fácil, tudo se levanta contra esse governo. Tudo conspirou contra esse governo." "Saibam que o inferno está com muita raiva de todos nós, e o inferno está se levantando. O inferno mandou uns capetas que vocês não têm ideia, tem até um careca", apontou Damares, arrancando risadas dos presentes."Vocês não têm ideia dos capetas e dos soldados que o inferno tem mandado. Não tem sido fácil, tudo se levanta contra esse governo. Tudo conspirou contra esse governo."





Nas últimas semanas, o presidente também tem feito críticas reiteradas a ministros do STF e do TSE.