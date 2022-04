Bolsonaro sobre emendas parlamentares: 'Ajuda a acalmar o Congresso'

Presidente Jair Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a verba das emendas de relator, cerca de R$ 16,5 bilhões do Orçamento, ajuda a acalmar os parlamentares. A declaração foi dada, nesta segunda-feira (11/4), durante participação em um podcast.





Apesar de, durante a campanha presidencial em 2018, ter criticado as alianças de antigos governos com o Centrão, Bolsonaro vem construindo alianças dentro do grupo político.



As emendas de relator se converteram em um dos principais instrumentos de negociação na gestão Bolsonaro. A verba é usada para irrigar redutos eleitorais e está no centro das suspeitas de corrupção do governo.