Eduardo Bolsonaro sobre chapa Lula-Alckmin: 'Nunca foi tão fácil escolher'

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) (foto: CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS)



Depois de o presidente Jair Bolsonaro (PL) debochar da foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PTB), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também foi até as redes sociais, nesta sexta-feira (8/4), para ironizar a imagem.





Nunca foi tão fácil escolher%u2026 pic.twitter.com/j5udAumFR7 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) April 8, 2022

“Nunca foi tão fácil escolher”, brincou Eduardo.





O ex-presidente publicou uma foto com o Alckmin e deixou a seguinte mensagem, após a oficialização da chapa formada com Alckmin."Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula".









Mais cedo, em um evento com lideranças do PT e do PSB, a pré-candidatura a vice-presidente do ex-governador Geraldo Alckmin na chapa de Lula nas eleições deste ano foi confirmada.