Senador Omar Aziz provoca Bolsonaro: 'Menino birrento'

Em mais um episódio na guerra sobre os impostos concedidos à Zona Franca de Manaus (ZFM), o coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, Omar Aziz (PSD), provocou frontalmente o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (7/4).

"Como coordenador da bancada do Amazonas no Congresso, eu não acredito que o presidente Bolsonaro esteja atacando o polo de refrigerantes do meu estado por retaliação, pois isso seria coisa de menino birrento e não de um presidente da República. Quem conhece minimamente o Amazonas sabe que o modelo econômico Zona Franca é fundamental para a preservação da Floresta Amazônica. Quem ignora isso só demonstra que não tem consideração pelos amazônidas", disse o senador Omar.





Em nota divulgada à imprensa, o ex-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID-19 no Senado repudiou a movimentação da gestão Bolsonaro e afirmou que vai tomar medidas para evitar mais "uma ação do governo deliberada que coloca em risco os empregos de milhares de famílias amazonenses".





Após modificar a concessão diferenciada do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o governo federal agora avalia o corte nos incentivos fiscais na indústria de bebidas instalada na ZFM.





A medida do governo seria uma compensação da renúncia de aproximadamente R$ 500 milhões do programa de renegociação de dívidas dos microempreendedores e empresas optantes pelo regime do Simples Nacional.





Na opinião do senador Omar, a política econômica de Bolsonaro põe em risco tudo que foi construído nos últimos 50 anos na Amazônia.