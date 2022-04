Bolsonaro promete isenção de IPI de motos para taxistas

Jair Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu, nesta quinta-feira (7/4), que o ministro da Economia, Paulo Guedes, estudará uma eventual isenção na cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para mototaxistas.





“É um governo que tem feito muito coisa, buscado atender a todos. Tem muita coisa por fazer ainda, se essa for a vontade de Deus, a gente vai continuar fazendo, como por exemplo, conversando com o Paulo Guedes, tem a isenção de IPI para táxi, pessoas com deficiência, surdas. Falei para o Guedes: 'Por que não tem para o mototaxista também?'", comentou o presidente. "(Ele) Ficou de estudar e viabilizar caso seja possível o mais rápido possível. Isso ajuda a indústria nossa”, acrescentou o chefe do Planalto, durante a cerimônia de lançamento do "BB Antecipa Frete" e "BB CPR Preservação".





No dia 1º de janeiro, Bolsonaro sancionou o Projeto de Lei (PL) n° 5.149/2020, que prorroga até 31 dezembro de 2026 a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de veículos novos por motoristas profissionais, taxistas, pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista.